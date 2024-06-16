Bingöl'de ormanlık alanda yangın!
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Gönülçalan köyündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
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