Bingöl'de ormanlık alanda yangın!

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

AA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 17:48
Bingöl'de ormanlık alanda yangın!
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Gönülçalan köyündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.


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