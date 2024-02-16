İşyerine kurşun yağdırmışlardı: Yakalandılar
Samsun'un Alaçam ilçesinde işyeri kurşunlama olayına karışan şahıslar yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan gelen A.K. (20) ve T.A. (37), Yenicami Mahallesi'nde H.S'ye ait işyerini kurşunladıktan sonra kaçtı.
Alaçam İlçe Emniyet Amirliği ekipleri A.K. ve H.S'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan şahısların izini süren İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Bafra Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile birlikte A.K. ve H.S'yi Bafra'da İstanbul'da gitmek için otobüs beklerken yakaladı.
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Yakalanan şahısların çantasında maske, eldiven, bıçak, 1 adet silah ve silaha ait mermi ele geçirildi.
Alaçam İlçe Emniyet Amirliğine götürülen şahıslardan H.S. ifadesinin ardından serbest kalırken, silahı kullanan A.K. gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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