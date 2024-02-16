İşyerine kurşun yağdırmışlardı: Yakalandılar

Samsun'un Alaçam ilçesinde işyeri kurşunlama olayına karışan şahıslar yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 23:57
İşyerine kurşun yağdırmışlardı: Yakalandılar
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan gelen A.K. (20) ve T.A. (37), Yenicami Mahallesi'nde H.S'ye ait işyerini kurşunladıktan sonra kaçtı. 

Alaçam İlçe Emniyet Amirliği ekipleri A.K. ve H.S'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan şahısların izini süren İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Bafra Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile birlikte A.K. ve H.S'yi Bafra'da İstanbul'da gitmek için otobüs beklerken yakaladı. 

Göz Atın
Feci kaza… Otomobil evin bahçesine düştü: Futbolcu yaşamını yitirdi

Feci kaza… Otomobil evin bahçesine düştü: Futbolcu yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'da kazara vurulan çocuk kurtarılamadı!

Şanlıurfa'da kazara vurulan çocuk kurtarılamadı!

Yakalanan şahısların çantasında maske, eldiven, bıçak, 1 adet silah ve silaha ait mermi ele geçirildi. 

Alaçam İlçe Emniyet Amirliğine götürülen şahıslardan H.S. ifadesinin ardından serbest kalırken, silahı kullanan A.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Samsun haberleri Alaçam haberleri Bafra haberleri kurşunlama haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

4 kişiyi yağmalamışlardı… Operasyonla yakalandılar

4 kişiyi yağmalamışlardı… Operasyonla yakalandılar
Eş zamanlı operasyonla yakalandılar: 3 ilde telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar: 3 ilde telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar!

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesini eleştirdi: 'Bu U dönüşlerine alışkınız'

İmamoğlu Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesini eleştirdi: 'Bu U dönüşlerine alışkınız'
15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!

15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!
Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hâkim karar açıkladı

Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hâkim karar açıkladı
Uzmanlar uyardı! Bu belirtiler varsa hemen hekime başvurun…

Uzmanlar uyardı! Bu belirtiler varsa hemen hekime başvurun…
Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor? İlk kez bir uydudan Dünya'ya elektrik ışınlandı

Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor? İlk kez bir uydudan Dünya'ya elektrik ışınlandı
1 saat iz sürüp avını yakaladı! Aç tilkinin karla kaplı arazide avını yakalaması görüntülendi…

1 saat iz sürüp avını yakaladı! Aç tilkinin karla kaplı arazide avını yakalaması görüntülendi…
Meteoroloji açıkladı: 15 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 15 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Görünce çok şaşırdı! Hasan Can Kaya, konukları arasında evlilik programı ile ünlenen Caner Toygar’ı görünce dayanamadı…

Görünce çok şaşırdı! Hasan Can Kaya, konukları arasında evlilik programı ile ünlenen Caner Toygar’ı görünce dayanamadı…