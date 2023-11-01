İşyerine saldırı... Galerici yaşamını yitirdi!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 14:36

Güncelleme: 01.11.2023 - 14:57

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde sabah saatlerinde otomobilden inen iki kişiden biri çevreyi kontrol ederken diğeri ise işyerinin önünde oturan galerici Serdar Tokur'a, tabanca ile peş peşe ateş etti.

Tokur, kanlar içinde yere yığılırken sürücü ile diğer 2 şüpheli otomobille kaçtı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

O anlar güvenlik kamerasına yansırken hastaneye kaldırılan Tokur hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kiralık olduğu belirlenen otomobil, 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Polis otomobilde inceleme yaparken soruşturma sürüyor.