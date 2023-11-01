Konya'daki silahlı kavgayla ilgili yeni gelişme... 7 şüpheliden 6'sı hakkında tutuklama kararı!
Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sının tutuklandığı, birinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde husumetli iki grup arasında çıkan ve Bülent Ş.'nin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, olaya karıştıkları belirlenen E.T., M.K., S.K., S.Ç., B.G., A.A. ve T.B.'yi gözaltına aldı.
Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddetti
- Açıklama yaptı: Paraşütle gelerek başarı...
- Dilan Polat ve Engin Polat gözaltında
- İsrail’i hedef aldıklarını açıkladılar!
- Gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu
- Tedavi için Küba'ya giden Tanyeli yaşadıklarını anlattı
- Dünyaca ünlü bankadan çarpıcı tahmin!
- 'Rakibimi biliyorum, siz de anlamışsınızdır...'
- Türkiye'nin konuştuğu çift gözaltında!
- Ronaldo'dan Lionel Messi tepkisi!