Konya'daki silahlı kavgayla ilgili yeni gelişme... 7 şüpheliden 6'sı hakkında tutuklama kararı!

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sının tutuklandığı, birinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 12:27
Konya'daki silahlı kavgayla ilgili yeni gelişme... 7 şüpheliden 6'sı hakkında tutuklama kararı!
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Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde husumetli iki grup arasında çıkan ve Bülent Ş.'nin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karıştıkları belirlenen E.T., M.K., S.K., S.Ç., B.G., A.A. ve T.B.'yi gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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