İşyerine ‘tombala’ baskını: 68 kişi yakalandı

İzmir’in Bornova ilçesinde umuma açık bir işyerinde kumar oynarken jandarma ekiplerine yakalanan 68 kişiye toplam 436 bin 900 lira para cezası kesildi.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:49
İşyerine ‘tombala’ baskını: 68 kişi yakalandı
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi’nde bulunan umuma açık bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 

Savcılıktan alınan izin kapsamında adrese gerçekleştirilen baskında, aralarında kadınların da olduğu 68 kişi tombala oyunuyla kumar oynarken yakalanırken, toplam 436 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Operasyon kapsamında işletme sahibi Y.Y. hakkında ise kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


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