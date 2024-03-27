Kocaeli'nde kumar baskını... 38 bin 550 lira ceza kesildi!

Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:26

Güncelleme: 27.03.2024 - 09:26

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kartepe ilçesindeki denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, 6 kişiye 38 bin 550 lira idari para cezası uyguladı, 1850 liraya da el koydu.

İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen S.G. hakkında adli işlem yapıldı.