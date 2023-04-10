İşyerinin önünde göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde, bir işletmede garsonluk yapan Emirkan Yılmaz (22), işyerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

DHA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 07:18
İşyerinin önünde göğsünden bıçaklanarak öldürüldü
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Alsancak Mahallesi 1453 sokakta önceki gün 05.00 sıralarında; iddiaya göre, bir işletmede garsonluk yapan Emirkan Yılmaz, çalıştığı iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden bıçaklandı. 

Emirkan Yılmaz'ın yerde hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Durumu ağır olan Yılmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan Emirkan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Yılmaz'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 


Adli Tıp Kurumu işyeri Cinayet

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