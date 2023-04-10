İşyerinin önünde göğsünden bıçaklanarak öldürüldü
İzmir'in Konak ilçesinde, bir işletmede garsonluk yapan Emirkan Yılmaz (22), işyerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.
Alsancak Mahallesi 1453 sokakta önceki gün 05.00 sıralarında; iddiaya göre, bir işletmede garsonluk yapan Emirkan Yılmaz, çalıştığı iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden bıçaklandı.
Emirkan Yılmaz'ın yerde hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Durumu ağır olan Yılmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Burada tedaviye alınan Emirkan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Yılmaz'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çiftini üzecek aday
- İşte CHP'nin aday listesinde yer alan isimler
- Kritik anket: Muharrem İnce adaylıktan çekilirse...
- AKP'nin listesi belli oldu
- CHP'nin listesinde sürpriz isim
- Serenay Sarıkaya acı haberi duyurdu
- Ankaragücü'nden Diack ve Fenerbahçe iddialarına yanıt
- Uğur Dündar'dan CHP'ye liste tepkisi!
- 5. sıradan aday gösterildi: İYİ Parti'den istifa etti
- Erdoğan 3 bakanı liste dışı bırakmış