İşyerinin önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Gaziantep’te, işyerinin önünde tüfekle vurulan Hüseyin Hindioğlu (23) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Öğretmenevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Hindioğlu, işyerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekli saldırısına uğradı.
Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri kanlar içerisinde yatan Hindioğlu’nu 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Hindioğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Hüseyin Hindioğlu’nun cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #gaziantep #silahlı saldırı
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