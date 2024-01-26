İşyerlerinden forklift çaldı: Görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 20:33

Güncelleme: 26.01.2024 - 20:33

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 ve 21 Ocak tarihlerinde iki farklı işyerinden toplam bedeli 1 milyon 600 bin TL olan 2 forklifti çalan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, forkliftler de sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan şahsın iş yerlerine girip forkliftleri çalma görüntüleri de saniye saniye iş yeri kameraları tarafından kaydedildi.