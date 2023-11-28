12 yaşındaki forklift hırsızını polis kovaladı

Polis, 12 yaşındaki forklift hırsızını kovaladı. Forklift sürücüsü, kovalamaca sırasında 10 araca çarptı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:46
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ABD'nin Michigan eyaletinde, polis bir saat boyunca forklift çalan çocuğu kovaladı. 

12 yaşındaki forklift sürücüsü, kovalamaca sırasında park halindeki yaklaşık 10 araca çarptı. 

Yapılan ilk incelemelerin ardından açıklama yapan polis, forkliftin çalındığı sırada kapısının kilitli olmadığını ve anahtarın araç içerisinde olduğunu söyledi.

12 yaşındaki çocuk gözaltına alıırken cezai soruşturma başlatıldı.


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