İtalyan Lisesi’nde sözleşme sonrası kıyım: 123 günlük grevi kazanan öğretmenler işten çıkarılıyor!

İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde sendikal haklar ve çalışma koşulları nedeniyle 2 Şubat 2026'da greve çıkan öğretmenlerin mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. Tez-Koop-İş Sendikası, 123 gün süren grevin ardından görevlerine dönen öğretmenlerden ikisinin iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

Sendikanın yaptığı açıklamaya göre, öğretmenlerin grevi 4 Haziran'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın arabuluculuğunda ve İstanbul İtalya Başkonsolosluğu'nun da dahil olduğu görüşmeler sonucunda imzalanan resmi tutanakla sona ermişti. Anlaşma kapsamında öğretmenlerin görevlerine dönmesi ve haklarının güvence altına alınması kararlaştırılmıştı.

Ancak sendika, göreve dönen öğretmenlerin son bir haftadır okul yönetimi tarafından psikolojik baskı, tecrit ve mobbing uygulamalarına maruz bırakıldığını öne sürdü. Açıklamada, 17 Haziran'da iki öğretmenin işten çıkarılmasının bu sürecin son halkası olduğu belirtilerek, uygulamanın "sendikal faaliyet nedeniyle cezalandırma ve tasfiye girişimi" olduğu savunuldu.

Tez-Koop-İş Sendikası'nın açıklaması şöyle: "Kamuoyunun yakından takip ettiği ve Türk hukuk sisteminin egemenliği adına emsal teşkil eden bu mücadele, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın arabuluculuğu ve İstanbul İtalya Başkonsolosluğu’nun resmi taahhütleri neticesinde tarafların grevi sonlandıran resmi tutanağı imzalamasıyla sonuçlanmıştı. Ancak okulun İtalyan müdürü, devlet organlarının güvencesinde imza altına alınan uluslararası ve yerel taahhütleri açıkça çiğneyerek hukuku bir kez daha hiçe saydı.

Grev sonrasında okula dönen öğretmenlerin, bir haftadır okul idaresi ve bazı çalışanlar tarafından sistemli bir psikolojik baskıya, tecrit ve yıldırma politikasına maruz bırakıldığı öğrenildi. Bu baskı zincirinin son halkası olarak 17 Haziran’da iki öğretmenin görevine son verilmesi, haklı ve kamuoyuna mal olmuş bir mücadele yürüten eğitimcilere karşı açık bir tasfiye operasyonu başlatıldığını gözler önüne serdi.

Tez-Koop-İş Sendikası çatısı altında örgütlenen ve haklarını ucu açık "niyet mektuplarına" bırakmayarak direnen öğretmenlerin maruz kaldığı bu haksızlık, eğitim dünyasında da ses getirdi. Kendi ülkelerinde sendikal hakları en üst düzeyde savunan İtalyan yetkililerin, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Türk kanunlarını ve resmi taahhütlerini yok sayarak intikamcı bir tutum sergilemesi diplomatik bir skandal olarak değerlendiriliyor" denildi.

SENDİKA ALARMDA: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Tez-Koop-İş Sendikası, yapılan bu haksız fesihlere karşı "sendikal tazminat" ve "işe iade" davaları başta olmak üzere tüm hukuki süreçlerin vakit kaybetmeden başlatılacağını bildirdi. Sendika ve öğretmenler; tüm kamuoyunu, siyasi partileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı, Milli Eğitim Bakanlığı’nı, bu açık hukuk tanımazlığa karşı durmaya ve kendi toprağında yine haksızlığa uğrayan Türk öğretmenlere sahip çıkmaya davet etti.

Sendikal haklarına saygı duyulmayan öğretmenler okulun İtalyan yönetimine “Sizin işten çıkarma hakkınız varsa bizim de direnme hakkımız var, sonuna kadar direneceğiz!” diye seslendi.