İTÜ personelinde zam krizi: Yemek fiyatı yüzde 100 arttı

Türk Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) personel yemek fiyatlarına zam yapılmasına tepki gösterdi. Bostan, "Yemeklere yapılan zamları doğru bulmuyoruz" dedi.

Rengin Temoçin
19 Mayıs 2022 Perşembe, 04:00
İTÜ personelinde zam krizi: Yemek fiyatı yüzde 100 arttı
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İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) personel yemek fiyatlarına yüzde 100 zam yapıldı. Ancak personel maaşlarına enflasyonla birlikte yüzde 30 zam uygulandı.

Üniversitede örgütlü olan sendikaların temsilcileri ve üniversite çalışanları duruma tepkili. Cumhuriyet’e konuşan Türk Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, “Yemeklere yapılan zamları doğru bulmuyoruz. Şu anda memurların alım gücü çok zayıf. Böyle bir tavır sergilemeleri doğru değil” dedi.

İTÜ’de çalışan ve ismini vermek istemeyen bir personel ise “Bazı arkadaşlar yemeğe bile gidemiyor. Yemekler 8 liraydı, bir anda16 lira oldu. 12 liralık bir başka menünün fiyatı ise 20 liraya yükseldi” ifadelerini kullandı. 


Personel yemek zam İstanbul Teknik Üniversitesi Hanefi Bostan

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