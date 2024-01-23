İYİ Parti açıklayacak: Ankara’ya eski CHP’li danışman

Seçimlere “hür ve müstakil girme” kararı alan İYİ Parti, Ankara ve İstanbul adaylarını belirledi.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00
İYİ Parti açıklayacak: Ankara’ya eski CHP’li danışman
Abone Ol google-news

Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, dün adaylık çalışmasında sona gelindiğini duyurdu. Zorlu’nun açıklamasına göre Ankara adayı birkaç gün içinde açıklanacak. 

Parti yönetimi, Ankara için belirlenen adayı “Ankara’nın öz evladı” olarak tanımlıyor. Partisinin Ankara milletvekilleri ile toplantı yapan Akşener’in, CHP’in eski genel başkanı başdanışmanlarından Cengiz Topel Yıldırım ile adaylık için anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. 

Yıldırım’ın adaylığının bu hafta yapılacak lansman ile duyurulması bekleniyor. Zorlu, İstanbul adayının da Ankara’dan sonra açıklanacağını duyurdu. 

SÜRPRİZ YÜKSELİŞ BEKLİYOR

Ayrıca parti yönetimi, yerel seçimlerde İYİ Parti’nin oy oranında sürpriz bir yükselme olacağını öne sürüyor. 

Kurmaylar, Ordu’nun da içinde olduğu 10 ili İYİ Parti’nin alacağını belirtiyor. Büyükşehirlerde ise oy oranının, beklenenden yüksek olacağı kaydediliyor. Partililer, istifaların durduğuna daişaret ediyor.




İyi Parti haberleri Ankara haberleri CHP haberleri aday haberleri

İlgili Haberler

Kürşad Zorlu'dan İYİ Parti Ankara adayına ilişkin açıklama

Kürşad Zorlu'dan İYİ Parti Ankara adayına ilişkin açıklama
İYİ Parti Ankara adayını belirledi: Cengiz Topel Yıldırım’ın ismi çarşamba günü açıklanıyor

İYİ Parti Ankara adayını belirledi: Cengiz Topel Yıldırım’ın ismi çarşamba günü açıklanıyor
İYİ Parti'den iktidara 'Hafize Gaye Erkan' çağrısı: 'Gereğini yapın'

İYİ Parti'den iktidara 'Hafize Gaye Erkan' çağrısı: 'Gereğini yapın'

En Çok Okunan Haberler