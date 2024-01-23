İYİ Parti açıklayacak: Ankara’ya eski CHP’li danışman

Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2024 - 04:00

Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, dün adaylık çalışmasında sona gelindiğini duyurdu. Zorlu’nun açıklamasına göre Ankara adayı birkaç gün içinde açıklanacak.

Parti yönetimi, Ankara için belirlenen adayı “Ankara’nın öz evladı” olarak tanımlıyor. Partisinin Ankara milletvekilleri ile toplantı yapan Akşener’in, CHP’in eski genel başkanı başdanışmanlarından Cengiz Topel Yıldırım ile adaylık için anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Yıldırım’ın adaylığının bu hafta yapılacak lansman ile duyurulması bekleniyor. Zorlu, İstanbul adayının da Ankara’dan sonra açıklanacağını duyurdu.

SÜRPRİZ YÜKSELİŞ BEKLİYOR

Ayrıca parti yönetimi, yerel seçimlerde İYİ Parti’nin oy oranında sürpriz bir yükselme olacağını öne sürüyor.

Kurmaylar, Ordu’nun da içinde olduğu 10 ili İYİ Parti’nin alacağını belirtiyor. Büyükşehirlerde ise oy oranının, beklenenden yüksek olacağı kaydediliyor. Partililer, istifaların durduğuna daişaret ediyor.







