İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'den Rusya'ya yaptırım talebi

28 Şubat 2022 Pazartesi, 20:48

AKP’nin TBMM’ye geçen perşembe günü sunduğu, nükleer enerjide güvenlik ve emniyet dahil her türlü sorumluluğun yetkilendirilen tüzelkişilere bırakılmasını öngören 29 maddelik ‘Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi’, TBMM Çevre Komisyonu’nda bugün görüşüldü.

Teklif, buradaki görüşmenin ardından esas komisyon olan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na havale edildi.

"ENERJİ DE RUS’A BAĞIMLIYIZ"



Görüşmeler sırasında söz alan Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun İYİ Partili üyesi Yasin Öztürk, şunları söyledi: