İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den '900 milyon dolar' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Avrasya Tüneli’ne fazladan ödenen 900 milyon dolara dikkat çekmeye devam ediyor. Akşener, bugün yaptığı paylaşımda ödenen miktar için "Bir avuç yandaşın cebinin doldurulmasına tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 22:06
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den '900 milyon dolar' tepkisi
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, geçtiğimiz gün Twitter hesabından ‘Projeye değil, ranta karşıyız’ başlıklı bir video paylaşmıştı. Akşener  videoda Avrasya Tüneli’ne fazladan ödenen 900 milyon dolara dikkat çekmişti.

Akşener bugün yaptığı paylaşımda yine fazladan ödenen 900 milyon dolarla dikkat çekti. 

"Bir avuç yandaşın cebinin doldurulmasına tanık oluyoruz" diyen Akşener, 900 milyon dolarla öğrencilere birçok yardımda bulunulup, ihtiyaçları olan birçok eksiğin giderlebileceğini belirtti. Akşener, "Soruyoruz; şimdi bu hak mı?" ifadesini kullandı.

Akşener'in paylaşımı şu şekilde:

900 milyon dolarla öğrencilerimize birçok yardımda bulunulup, ihtiyaçları olan birçok eksik giderilebilecekken bir avuç yandaşın cebinin doldurulmasına tanık oluyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı?



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