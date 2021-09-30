İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den '900 milyon dolar' tepkisi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Avrasya Tüneli’ne fazladan ödenen 900 milyon dolara dikkat çekmeye devam ediyor. Akşener, bugün yaptığı paylaşımda ödenen miktar için "Bir avuç yandaşın cebinin doldurulmasına tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, geçtiğimiz gün Twitter hesabından ‘Projeye değil, ranta karşıyız’ başlıklı bir video paylaşmıştı. Akşener videoda Avrasya Tüneli’ne fazladan ödenen 900 milyon dolara dikkat çekmişti.
Akşener bugün yaptığı paylaşımda yine fazladan ödenen 900 milyon dolarla dikkat çekti.
"Bir avuç yandaşın cebinin doldurulmasına tanık oluyoruz" diyen Akşener, 900 milyon dolarla öğrencilere birçok yardımda bulunulup, ihtiyaçları olan birçok eksiğin giderlebileceğini belirtti. Akşener, "Soruyoruz; şimdi bu hak mı?" ifadesini kullandı.
Akşener'in paylaşımı şu şekilde:
900 milyon dolarla öğrencilerimize birçok yardımda bulunulup, ihtiyaçları olan birçok eksik giderilebilecekken bir avuç yandaşın cebinin doldurulmasına tanık oluyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı?
900 milyon dolarla öğrencilerimize birçok yardımda bulunulup, ihtiyaçları olan birçok eksik giderilebilecekken bir avuç yandaşın cebinin doldurulmasına tanık oluyoruz.— Meral Akşener (@meral_aksener) September 30, 2021
Soruyoruz; şimdi bu hak mı?#RantaKarşıyız pic.twitter.com/GIy9Aq6P5H
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