İYİ Parti il başkanı istifa etti, ilçe başkanları görevden alındı
İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, görevinden istifa etti. İstifanın ardından ilçe başkanları da görevden alındı.
İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, görevinden istifa etti.
Sarıbaş'ın istifasıyla birlikte partinin ilçe başkanları da görevden alınırken, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yapılacak atamanın ardından, il ve ilçe yönetim kurullarının yeniden oluşturulacağı öğrenildi.
İLÇE BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI
Konuyla ilgili İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, il başkanının istifasının ardından ilçe başkanlarının da görevden alındığı belirtildi.
Açıklamada, "İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş il başkanlığı görevini bıraktı. İYİ Parti Genel Merkezi, yeni atanacak olan isme, teşkilatı kurması için ilçeleri de görevden aldı. Beklenen gelişme parti başkanlık divanında alınarak işleme konuldu. Süleyman Sarıbaş'ın genel merkezde görevlendirileceği ve en kısa zamanda atama yapılacağı bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.
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