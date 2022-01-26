İYİ Partili Çelik'ten CHP açıklaması: Sabırlar bitiyor, ittifak kurmaya mecbur değiliz

26 Ocak 2022 Çarşamba, 09:29

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP’li belediyelere yönelik yaptığı ve gündem oluşturan eleştirileri hakkında açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Tekin’e konuşan Ahmet Çelik, "Seçimden sonra CHP'nin belediye başkanlarının, desteğiyle seçildikleri İYİ Parti milletvekillerini, il, ilçe teşkilâtlarını unutup yok saydıkları bir anlayışla karşı karşıya kaldık. İttifaka oy veren İYİ Partili vatandaşlarımız, CHP'li belediyelerden taleplerini ortağımız olduğu için haklı olarak bize ulaştırmaktalar. Ancak bu konuda CHP'li belediyeler kapı duvar olduğundan İYİ Parti milletvekilleri, il, ilçe yöneticileri vatandaşa cevap verememenin sıkıntısını had safhada yaşamaya devam ediyor. Bu sorun iki partinin iş birliğinde artık kangren hâline gelmiştir" dedi.

"SABIRLAR BİTİYOR"

Çelik, "CHP, İYİ Parti'den yükselen şikayetlere kulak vermezse ittifak çatırdar diyebilir miyiz?" sorusu üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İYİ Parti'de, "Millet İttifakı olarak CHP ile seçimlere girelim." yönünde iyi niyetli bir anlayış var. Fakat sabırlar bitiyor, "CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz." sesleri giderek yükseliyor. Demokrasinin hâkim olduğu partimizde liderimiz sayın Akşener, kararların istişare ile alınması konusunda her zaman hassas davranmaktadır. Ortadaki bu sorun; partimizin il, ilçe başkanları, GİK, milletvekilleri ve teşkilâtlarla yapılacak geniş istişareler sonrasında liderimiz tarafından değerlendirilecektir. İYİ Parti CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir.

Mahallî seçimlerde gösterdiği iyi niyet, fedakârlık sorumluluğun hiç değilse yarısı kadar bir tavır göstermesini CHP'den beklemek İYİ Parti'nin hakkıdır diye düşünüyorum. Seçmenimiz gelişmeleri izliyor ve gün sonunda mutlaka değerlendirmesini yapacaktır."

"KÜSÜRAT PARTİSİ DEĞİLİZ"

Ahmet Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin nasıl bir yol takip edeceği şeklindeki soruya da şöyle yanıt verdi:

"Mevcut sorun ortadan kaldırılmadan, Millet İttifakı olarak genel seçimlere girersek, cumhurbaşkanı adayı CHP'li olursa ve CHP'nin bu anlayışı sürerse seçmenimiz genel seçimlerde İYİ Parti'ye oy verir ve çalışır, ancak cumhurbaşkanı adayı ile ilgili oy vermemeyi tercih edebilir.

CHP'li belediye başkanları bu gerçekler ışığında İYİ Parti'ye saygı duymak zorundadırlar. İYİ Parti küsurat partisi değildir. Bugün CHP'nin oyu yüzde 24-25'lerde, İYİ Parti ise yüzde 19-20 ile şu anda Türkiye'nin 3. partisi durumundadır. Liderimiz sayın Akşener'in koyduğu, yapılacak seçimlerde 1. parti olma hedefini de inşallah başaracağız."



