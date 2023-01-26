İYİ Parti Tunceli İl Başkanı Ersoy görevinden istifa etti

İYİ Parti Tunceli İl Başkanlığına yaklaşık 7 ay önce atanan Ahmet Şadan Ersoy, görevinden istifa etti.

İHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 22:27
İYİ Parti Tunceli İl Başkanı Ersoy görevinden istifa etti
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İYİ Parti Tunceli İl Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, görevinden istifa etti. İstifa dilekçesini İYİ Parti Genel Merkezine gönderildiği öğrenilen Ersoy, dilekçesinde ’’Belirtemeyeceğim sebeplerden dolayı il başkanlığı görevimden istifa ediyorum’’ ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bugün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.


İyi Parti istifa Tunceli Ahmet Şadan Ersoy

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