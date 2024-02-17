Adaylıktan alınan Birol Büyüköztürk İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti’nin Çukurova adayı olarak açıklandıktan sonra adaylıktan alınan Birol Büyüköztürk, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 18:11
Adaylıktan alınan Birol Büyüköztürk İYİ Parti'den istifa etti
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İYİ Parti tarafından Çukurova Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Birol Büyüköztürk, adaylıktan alınması üzerine partiden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden açıkladı.

Büyüköztürk, adaylığın kendisinden 'rencide edici' şekilde alındığını söyleyerek şu paylaşımı yaptı: 

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“Yaşadığım talihsiz ve rencide edici olay ile muhatap olmamdan sonra, ben nerde olursam orada olan; benim için büyük fedakarlıklar yapan çekirdek ailem, büyük ailem ve yakın arkadaşlarımla görüşmelerim neticesi; aile ve sülale olarak bu olayı kaldırmamızın çok zor olduğu ortak görüşü ile İYİ Partiden ayrılmanın gerekli ve yerinde olduğuna karar verdik.

Haydi Abla ile başlayan, Meral Akşener hareketinde Bölge Temsilcisi, Kurucular Kurulu Üyesi, İl Başkanlığı görevinde bulunduğum süreç içerisinde yaşadığım güzel anılar ve kıymetli dostluklar bende baki kalacaktır.

İYİ Partiye ve gönül verenlerine başarılar diliyorum… Neticede İYİ Partiden ayrıldığımı siz kamuoyu ile paylaşıyor, bugüne kadar bizimle hakkaniyet içerisinde yol yürüyen tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Bilinmelidir ki “Benim, Ailemin ve Sülalemin onuru” için bunu yapmak zorundayım. Allah’a emanet olun. En derin selam ve saygılarımla…”

İYİ Parti, Birol Büyüköztürk'ü Çukurova Belediye Başkan adayı olarak göstermişti. Mevcut Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise CHP tarafından aday gösterilmeyince partiden istifa etmişti.

Bunun üzerine İYİ Parti, Birol Büyüköztürk'ü adaylıktan geri çekerek Soner Yalçın'ı aday yapmıştı. 


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