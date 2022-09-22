İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olmuştu; fabrika bahçesinde ölü bulundu

22 Eylül 2022 Perşembe, 09:08

Düzce'nin Boğaziçi Beldesi Kabalak köyünde yaşayan Selman Dinler, dün sabah erken saatlerde evinden çıkarak bir daha geri dönmedi.

Ailesinin ulaşamadığı Selman Dinler, D-655 karayolu kenarında bulunan terk edilmiş bir su fabrikasının bahçesinde yurttaşlar tarafından ölü bulundu. Yüzünden ve omzundan yaralandığı tespit edilen Dinler’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Dinler’in 2019 yılında İYİ Parti Boğaziçi Belediye Başkan Adayı olduğu öğrenildi.