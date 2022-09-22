Selman Dinler kimdir? Selman Dinler neden hayatını kaybetti?

22 Eylül 2022 Perşembe, 09:52

Selman Dinler 1977 yılında dünyaya geldi. Lise mezunu olan Dinler, evli ve 2 çocuk babası. Dinler, 2019 Türkiye yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Düzce'nin Boğaziçi ilçesinden belediye başkan adayı oldu. Ancak seçimi kazanamadı.

SELMAN DİNLER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Düzce'nin Boğaziçi Beldesi Kabalak köyünde yaşayan Selman Dinler, dün sabah erken saatlerde evinden çıkarak bir daha geri dönmedi.

Ailesinin ulaşamadığı Selman Dinler, D-655 karayolu kenarında bulunan terk edilmiş bir su fabrikasının bahçesinde yurttaşlar tarafından ölü bulundu. Yüzünden ve omzundan yaralandığı tespit edilen Dinler’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.