İYİ Parti'den seçilmişti: Bağımsız belediye başkanı gözaltına alındı

Isparta’nın Gelendost ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen gözaltına alındı. Özmen, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den seçilmiş ardından istifa etmişti.

İYİ Parti'den seçilmişti: Bağımsız belediye başkanı gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 24.03.2025 - 22:27

Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün gerçekleştirilen operasyonda Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile birlikte 5 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin uygulandığı bildirildi.

Soruşturmanın içeriği ve şüphelilere yöneltilen suçlamalar hakkında resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, sürecin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den belediye başkanı seçilmiş ve daha sonra partisinden istifa etmişti. Özmen, bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam ediyordu.


Etiketler: #gözaltı #savcı #Isparta

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