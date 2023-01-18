İYİ Partili Ağıralioğlu: Her şartta memleket idaresini almaya çalışacağız

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 14:50

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 15:58

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin grup toplantısı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ağıralioğlu, seçim tarihine ilişkin hükumetin çalışmalarını değerlendirerek, "Her seçimde, her şartta memleket idaresini almaya gayret edeceğiz. Seçim hükumetin önceliği. Hükumetin verdiği tarihler 'iktidarda kalabilirim'in tarihleri. Bizim için seçim; memleket hizmetini alacağımız tarih. Biz hassasiyetlerimizi kamuoyu ile paylaştık. Hiçbir sıkıntımız yok. Sıkıntımız şu; seçimde kural değiştirerek, avantaj kollayarak, iktidarı sağlama almaya çalışan tarafı temsil etmiyoruz. İstedikleri bütün enstrümanları kullanarak iktidarda kalmaya çalışanlara tavsiyemiz şu; iktidarda kalmanın bir yolu vardır. İktidarda kalmanın yolu tarih açıklamak değildir. İktidarda kalmanın yolu, enflasyonu düşürmektir, hayat pahalılığını engellemektir, faizi düşürmektir, ticareti canlandırmaktır, memleketin yaşam standartlarını yükseltmektir. Hükümete tavsiyemiz şudur; Seçim kazanmak için tarih kollayana kadar milleti kollasınlar. Eğer milleti memnun edebilirlerse kalabilirler. Açıklayacakları hiçbir tarih bunları sağlamıyorsa iktidarı da sağlamaz" dedi.

Ağıralioğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soru üzerine de "Genel başkanlar istişare edecek" yanıtını verdi.





