Son Dakika: Isparta Belediye Başkanı'ndan elektrik kesintisi açıklaması

06 Şubat 2022 Pazar, 11:54

Isparta'da 9 saatlik yoğun kar yağışının ardından 55 saattir elektrik kesintisi yaşanıyor.

Yurttaşlar isyan ederken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, CNN Türk'e konuştu.

Başdeğirmen, "Perşembe günü yağan 9 saatlik kardan sonra tabii ki Ispartamız çok büyük seviyede kar yağışı aldı. O günden beri bazı sıkıntılar yaşadık elektrik hatlarımızda. Şu anda 4. günündeyiz. Bugün 400 kişilik ekiple tüm sokaklarımızdaki arızalar giderilmek üzere. Tüm şehrimize enerji verildi, enerji verilmede sorunumuz olmadı" dedi.

Yağışın devem etmediğini dile getiren Başdeğirmen, "Salı akşamı yeni bir kar yağışı bekliyoruz. Şehrimizde elektrik dışında, 2 tane pazar yerimizde büyük hasar meydana geldi. Bir kapalı pazar yerimizin çatısı çöktü, altında 20 tane araç hasarlı şekilde çıkarılmayı bekliyor. Biz şu anda o alandayız, çıkarmak için ekiplerimiz bekliyor. Herhangi bir yaralanma, ölüm gibi olay ortaya çıkmadı" dedi.

Başdeğirmen'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Şu anda mahallelerimizin tamamında elektrik var. 44 mahallemiz var, 4 ya da 5 mahallede lokal olarak bazı ara sokaklarda kar ağrılığını çekemeyen tellerin kopmasından kaynaklı arızalar var. Bunları şu anda çok büyük ihtimalle akşama kalmadan tamamı tamir edilerek elektrik her eve verilecek.

"55 SAATTİR ELEKTRİĞİ OLMAYAN EVLERİMİZ VAR"

55. saatindeyiz. 55 saattir elektriği olmayan evlerimiz var. Hava çok soğuk, geceleri eksi 7-8'e düşüyor. Şu anda hava güneşli, inşallah bu karların erimesine de neden olacak. Isparta'ya dışardan hat taşıyan büyük ana, örgü dediğimiz beton direklerimizin yüzde 80'i ağırlığı kaldıramayan, kafadan büküldüler. Bunların tamiri biraz uzun sürdü. Dışardan gelen hatların trafosu Isparta'ya bağlandı. Biraz süreç çok önemliydi. Isparta'nın içerisinde 40 cm kar var ama biraz yüksek mahallelerimizde bu 70-80 cm kar oluştu. Son 30 yılın içinde Isparta ilk kez bu kadar kar yağışı aldı. Bu da tabii birçok konuda bize kısa süreli de olsa bazı sıkıntılar çıkardı.

Açılamayan hiçbir yolumuz yok. Yollarımız trafiğe açık. Bazı köylerimizde çok da az olsa bu konudan dolayı elektrik verilemeyen yerler var.

"SUYU HİÇ SIKINTIMIZ OLMADAN VERME İMKANIMIZ OLDU"

Ispartamızın tamamı 4-5 mahallenin dışında 400 kişilik ekip çalışmada, 5 mahallemizin içindeler. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntıyı gideriyorlar.

Şu anda Isparta'da 1.5 gündür enerji bakanımız Isparta'da, İçişleri Bakan Yardımcımız Isparta'da. Bakanlık sürekli bizimle irtibat halinde. AFAD Başkanımız Isparta'da...

Burada devletimizin bütün gücü Isparta'da. Sabaha kadar AFAD toplantıları ve gereken yönlendirmeleri yapabiliyoruz.

Suyu hiç sıkıntımız olmadan verme imkanımız oldu. Suda hiç sıkıntımız olmadı. Çok tedbirliydik, devletimizin kurumları da ne eksiğimiz varsa gönderdi. elektriğin kesik olması dışında vatandaşlarımızın sıkıntısı olmadı"