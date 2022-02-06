Elektrik kesintisinin mağdur ettiği Ispartalı yurttaş: 'Babam öldükten sonra gelmesinler'
Isparta’daki elektrik kesintisi nedeniyle çalışmayan kombi ve ısıtıcılar nedeniyle yurttaşlar soğukta bekliyor. Bir yurttaş evde 92 yaşındaki hastasının olduğunu söyleyerek, “Tam üç gündür bir tane yetkilinin bana ulaşmasını bekliyorum. Ne arayanımız var ne soranımız var” dedi. Bir kadın yurttaş ise “Benim babam öldükten sonra gelmesinler. Allah için buraya gelsinler” diye yetkililere seslendi.
Isparta’da 3 Şubat'ta başlayan yoğun kar yağışı, birçok mahallede elektrik kesintilerine neden oldu. Elektrik kesintisi nedeniyle kombiler çalışmadı ve yurttaşlar soğuk havada doğalgazlarını, ısıtıcılarını kullanamaz hale geldi.
Bir yurttaş, çektiği videoda 92 yaşındaki hastasının soğukta yattığını belirterek, “92 yaşında hastamız var. Üç gündür yatıyor. Bu hastam ölse çağıracak ambulans yok. Tam üç gündür bir tane yetkilinin bana ulaşmasını bekliyorum. Ne arayanımız var ne soranımız var. Evin içinde böyle buz gibi şapka ile dolaşıyoruz. Allah aşkına biriniz duyun” diye konuştu.
“BUGÜN DÖRDÜNCÜ GÜN OLDU”
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise Isparta Merkez’deki başka bir yurttaşın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özkan’ın paylaştığı videoda evinin penceresinden seslenen kadın yurttaş, “Benim babam öldükten sonra gelmesinler. Allah için buraya gelsinler. Bugün dördüncü gün oldu. Bir gelirler, halimizi hatırımızı sorarlar bir” diye yetkililere seslendi.
Özkan’ın paylaştığı videoyu çeken yurttaş ise Isparta kent merkezinde Fatih mahallesinde elektrik kablolarının dahi yerde olduğunu kaydederek, “Halimiz ortada, yüzümüze bakan yok. burası köy değil. Elektrik kabloları yerde. Şu insanların haline bakın. Yazıklar olsun” dedi.
Videoda konuşan bir yurttaş da “Böyle yönetime lanet olsun. Üç gündür buz tuttuk” diye tepki gösterdi.
“ÜLKEYİ YÖNETENLER NEREDE?”
CHP'li Özkan ise paylaşımında "Yer, Isparta merkez. Isparta halkı günlerdir elektriksiz. Arayan soran yok diyorlar. 'Babam öldükten sonra gelmesinler' isyanı sözün bittiği yer. Ülkeyi yönetenler nerede?" diye sordu.
Isparta'da günlerdir elektrik yok. 92 yaşında hastası olan bir yurttaş feryat ediyor. Daha ne kadar bu sese kulaklarınızı tıkayacaksınız? Sorumlular ne yapıyor? pic.twitter.com/beVHmxnIwM— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) February 6, 2022
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