Elektrik kesintisinin mağdur ettiği Ispartalı yurttaş: 'Babam öldükten sonra gelmesinler'

06 Şubat 2022 Pazar, 16:12

Isparta’da 3 Şubat'ta başlayan yoğun kar yağışı, birçok mahallede elektrik kesintilerine neden oldu. Elektrik kesintisi nedeniyle kombiler çalışmadı ve yurttaşlar soğuk havada doğalgazlarını, ısıtıcılarını kullanamaz hale geldi.

Bir yurttaş, çektiği videoda 92 yaşındaki hastasının soğukta yattığını belirterek, “92 yaşında hastamız var. Üç gündür yatıyor. Bu hastam ölse çağıracak ambulans yok. Tam üç gündür bir tane yetkilinin bana ulaşmasını bekliyorum. Ne arayanımız var ne soranımız var. Evin içinde böyle buz gibi şapka ile dolaşıyoruz. Allah aşkına biriniz duyun” diye konuştu.

“BUGÜN DÖRDÜNCÜ GÜN OLDU”

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise Isparta Merkez’deki başka bir yurttaşın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özkan’ın paylaştığı videoda evinin penceresinden seslenen kadın yurttaş, “Benim babam öldükten sonra gelmesinler. Allah için buraya gelsinler. Bugün dördüncü gün oldu. Bir gelirler, halimizi hatırımızı sorarlar bir” diye yetkililere seslendi.

Özkan’ın paylaştığı videoyu çeken yurttaş ise Isparta kent merkezinde Fatih mahallesinde elektrik kablolarının dahi yerde olduğunu kaydederek, “Halimiz ortada, yüzümüze bakan yok. burası köy değil. Elektrik kabloları yerde. Şu insanların haline bakın. Yazıklar olsun” dedi.

Videoda konuşan bir yurttaş da “Böyle yönetime lanet olsun. Üç gündür buz tuttuk” diye tepki gösterdi.

“ÜLKEYİ YÖNETENLER NEREDE?”

CHP'li Özkan ise paylaşımında "Yer, Isparta merkez. Isparta halkı günlerdir elektriksiz. Arayan soran yok diyorlar. 'Babam öldükten sonra gelmesinler' isyanı sözün bittiği yer. Ülkeyi yönetenler nerede?" diye sordu.