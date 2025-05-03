İYİ Partili Ayyüce Türkeş'e babasının mezarında saldırı girişimi

Yayınlanma: 03.05.2025 - 20:42

Güncelleme: 03.05.2025 - 20:47

İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş, 3 Mayıs Türkçülük günü kapsamında babası, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre Türkeş ve beraberindeki heyet Ülkü Ocakları mensubu bir grup tarafından saldırıya uğradı. Olayda Türkeş'in danışmanı ve en az 8 kişinin yaralı olduğu öğrenildi.

Ayyüce Türkeş'in mezar yerinde abluka altında olduğu aktarıldı.

TUHAN ÇÖMEZ: BİR GRUP VEKİLİMİZE SALDIRIYOR

Sözcü TV'ye konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise söz konusu olaya ilişkin, "Adana Milletvekilimiz babasının kabrini ziyarete gidiyor. Partimizin bir toplantısı vardı. Onun çıkışında kabre gidiyor. Gittiğinde kabrin etrafında 150 kişilik bir grup var. Ayyüce Hanımın danışmanları ciddi şekilde darp edilmiş. Kabre ulaşmayı başarmışlar.

Şu anda polisler kabri abluka altına aldı. Ayyüce Hanım dışarı çıkamıyor. Ankara Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanını aradım. Biz hemen tedbir alacağız dediler. Onların da haberi yok. Türkeş Türkiye'ye mal olmuş bir siyasetçi. Ayyüce Hanım babasının kabrine gidiyor. Polis oradayken oradaki bir grup vekilimize saldırıyor. Ben böyle bir şey için canlı yayından ayrılıp İçişleri Bakanını, Emniyet Müdürünü aramak zorunda mıyım? Ülkemiz ne hale gidiyor" ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları tarafından ise saldırı girişimine ilişkin, "Yalan haberlere itibar etmeyiniz korumaları geldi bıraktı gitti, arbede yaşanmadı" açıklaması yapıldı.