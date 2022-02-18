Şahan Gökbakar'dan 'Tarkan' paylaşımı: 'Hislerini ve sebeplerini sorgulamayın'

18 Şubat 2022 Cuma, 11:11

Ünlü sanatçı Tarkan'ın uzun süredir merakla beklenen şarkısı Geççek, 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de ilk defa yayımlandı. YouTube'da paylaşılan ‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi, yayımlandıktan kısa bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.

Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.

Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden ise tam not aldı.

"KİMİ PANDEMİ ANLAR KİMİ POLİTİK ANLAR..."

Sosyal medyayı aktif kullanan ve gündemdeki konularla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar da Tarkan'ın yeni şarkısına sessiz kalmadı. Ünlü komedyen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Tarkan’a destek verdi.

Gökbakar, paylaşımına şu notu düştü:

"Kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle bir şey."