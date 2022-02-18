Şahan Gökbakar'dan 'Tarkan' paylaşımı: 'Hislerini ve sebeplerini sorgulamayın'
Megastar Tarkan'ın, 'Geççek' ismi verilen yeni şarkısı 17 Şubat Perşembe akşamı klibiyle birlikte yayımlandı. Kısa sürede sözleriyle dikkat çeken şarkı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; ünlü komedyen Şahan Gökbakar da 'Geççek' şarkısıyla ilgili yapılan yorumlara sessiz kalmadı.
Ünlü sanatçı Tarkan'ın uzun süredir merakla beklenen şarkısı Geççek, 17 Şubat
Perşembe akşamı saat 21.00’de ilk defa yayımlandı. YouTube'da paylaşılan ‘Geççek’
şarkısının sözleri ve klibi, yayımlandıktan kısa bir süre sonra Twitter’da
gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk
sıralara yerleşti. Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara
tercüman olmuş" yorumu yapıldı.
Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar
taşıdığını düşündüklerini ifade etti.
Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın
isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü
isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden ise tam not aldı.
"KİMİ PANDEMİ ANLAR KİMİ POLİTİK ANLAR..."
Sosyal medyayı aktif kullanan ve gündemdeki konularla ilgili
yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar da Tarkan'ın yeni
şarkısına sessiz kalmadı.
Gökbakar, paylaşımına şu notu düştü:
"Kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi
dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır,
hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini
sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle bir
şey."
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