İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Söylediğim söz operasyon yapılmasını engelledi

25 Kasım 2021 Perşembe, 22:13

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası’na ilişkin bir hafta önce söylediği “Bu gece bir şey olabilir” sözlerine açıklık getirdi.

Yılmaz, “Herhangi bir duyumum yok, sadece Merkez Bankası’yla ilgili yapılan operasyonlardan hareketle o gece bir operasyon yapılacaktı. Bu söylediğim söz, bu operasyonun yapılmasını engelledi ama hâlâ ortadan kaldırmadı” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Durmuş Yılmaz’dan, bir hafta önce söylediği “Ben sizleri bu gece saat 12:00’den sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz” sözlerine açıklık getirmesini istedi.

"YAPILMASI GEREKEN ŞEY, BU YÖNETSEL BELİRSİZLİĞİN ORTADAN KALDIRILMASI"

Bunun üzerine Durmuş Yılmaz, “Benim yaptığı şey, ortada bir belirsizlik var ve bu belirsizlik ülkenin parası üzerinde olumsuz etki yapıyor, yönetsel bir olumsuzluk, bunun bir an önce ortadan kaldırılmasıyla ilgiliydi. Dediğim gibi herhangi bir duyumum yok, herhangi bir şeyim yok, sadece Merkez Bankası’yla ilgili yapılan operasyonlardan hareketle o gece bir operasyon yapılacaktı. Ama dediğim gibi, bu söylediğim söz, bu operasyonun yapılmasını engelledi ama hâlâ ortadan kaldırmadı. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey, bu yönetsel belirsizliğin ortadan kaldırılması” dedi.

"BUNU BENDEN DAHA İYİ BİLİYORSUNUZ"

“Nasıl bir operasyon” sorularının gelmesi üzerine Durmuş Yılmaz, şöyle konuştu:

“Merkez Bankası yönetimi gece saat 12:00’den sonra başkan yardımcıları vesaireleri görevden alındı. Bu tür operasyonlar da gece bu saatten sonra yapılıyor. Henüz Hazine ve Maliye Bakanı ile Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki görüş farklılığı da tamamen ortadan kalkmış değil. Dolayısıyla bunu önümüzdeki günlerde tekrar göreceğiz. İnşallah bu yapılacak olan operasyon burada kalır, dolayısıyla benim temennim de odur. Bu, Türk Lirası'na bir de istikrar kazandırır. Ama bu henüz ortadan kalkmış değil. Bunu siz kendi partiniz içinde benden gayet iyi biliyorsunuz.”

NE OLMUŞTU?

Yılmaz, 19 Kasım Cuma günü “Bu gece olağanüstü bir şey olabilir.” diyerek ekonomik anlamda gerçekleşmesini beklediği kritik bir karara işaret etmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden alınması başta olmak üzere farklı ihtimallerin akla geldiği o saatlerde dolar, Türk Lirası karşısında 20 kuruştan fazla değer kazanmıştı. Türkiye’nin kilitlendiği Resmî Gazete yayımlandığında ise beklenenin aksine ekonomiye dair bir değişiklik yer almadı. Yılmaz da özür dilemişti.

“TWEET ATMASAYDIM MALİYE BAKANI ELVAN GÖREVDEN ALINACAKTI”

Geçen hafta kendi mesajıyla yaşanan kargaşaya dair soruları cevaplandıran Durmuş Yılmaz, attığı tweet ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “bakanlık ömrüne” birkaç gün daha eklendiğini vurgulamıştı. Yılmaz, “Maliye Bakan’ı Lütfi Elvan görevden alınacak. Ben zamanlamasında yanıldım. Ancak bu iş gerçekleşmezse de attığım tweetten dolayıdır” demişti.