Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: ''Kahramanlar' operasyonu kapsamında 12 şüpheli yakalandı'

Yayınlanma: 03.10.2023 - 08:36

Güncelleme: 03.10.2023 - 09:05

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgütün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde çalışma yürüttü.

Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgüte çalıştığı tespit edilen şahıslar yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla Emniyet birimleri ile koordineli çalışıldı.

Tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla Şanlıurfa merkezli 18 ilde (Şanlıurfa, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya) eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 90’a yakın kişi gözaltına alındığı belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA'DA OPERASYON AÇIKLAMASI

Yerlikaya sosyal medyadan operasyonun ayrıntılarını paylaştı:

BTÖ’ye yönelik tüm Türkiye’de başlatılan “kahramanlar” operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın’da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı.

BTÖ’nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul , Bursa, Batman , Denizli , Adana, Kayseri, Antalya, Konya , Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.