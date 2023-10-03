Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: ''Kahramanlar' operasyonu kapsamında 12 şüpheli yakalandı'
Son dakika gelişmesi... PKK/YPG’nin Türkiye’deki hücre istihbarat yapılanmasına yönelik olarak MİT, Emniyet ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Şanlıurfa merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 90’a yakın PKK uyuyan hücresinin gözaltına alındığı belirtiliyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgütün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde çalışma yürüttü.
Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgüte çalıştığı tespit edilen şahıslar yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla Emniyet birimleri ile koordineli çalışıldı.
Tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla Şanlıurfa merkezli 18 ilde (Şanlıurfa, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya) eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında 90’a yakın kişi gözaltına alındığı belirtildi.
BAKAN YERLİKAYA'DA OPERASYON AÇIKLAMASI
Yerlikaya sosyal medyadan operasyonun ayrıntılarını paylaştı:
BTÖ’ye yönelik tüm Türkiye’de başlatılan “kahramanlar” operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın’da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı.
BTÖ’nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul , Bursa, Batman , Denizli , Adana, Kayseri, Antalya, Konya , Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.
BTÖ’YE YÖNELİK TÜM TÜRKİYE’DE BAŞLATILAN “KAHRAMANLAR” OPERASYONLARI KAPSAMINDA; MERSİN, VAN, ŞANLIURFA, MARDİN VE AYDIN’DA 1??2?? ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2023
BTÖ’NÜN İSTİHBARAT YAPILANMASINA YÖNELİK ŞANLIURFA MERKEZLİ MARDİN, DİYARBAKIR, GAZİANTEP, MERSİN, ŞIRNAK,… pic.twitter.com/GFXcg7mvBa
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