İYİ Partili Kıdık açıkladı: 'Türkiye'nin milyonlarca avro ödeme alması gerekirken alamıyor'

26 Ocak 2022 Çarşamba, 14:20

İran'ın doğalgazı kesmesinin ardından Türkiye hava sahasını kullanan İran uçaklarının Türkiye'ye ödeme yapmadığı ortaya çıktı.

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından "İran uçakları Türkiye üzerinden vızır vızır uçuyor ama 1 euro üst geçit parası ödemiyor. Türkiye'nin milyonlarca Avro ödeme alması gerekirken alamıyor" dedi.

Kıdık'ın paylaşımı şu şekilde:

İran doğalgazı kesti. Sanayici zorda. Peki Türkiye ne yapıyor. Hadi buyurun. İran uçakları Türkiye üzerinden vızır vızır uçuyor ama 1 Euro üst geçit parası ödemiyor. Türkiye'nin milyonlarca Avro ödeme alması gerekirken alamıyor. Hadi buyurun İran uçaklarına hava sahasını kapatın