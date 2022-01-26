İYİ Partili Kıdık açıkladı: 'Türkiye'nin milyonlarca avro ödeme alması gerekirken alamıyor'
İran’ın, “teknik arıza” gerekçesiyle Türkiye’ye doğalgaz akışını 10 gün süreyle kesmesinin ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, İran uçaklarının Türkiye üzerinden geçerken para ödemediğini açıkladı.
İran'ın doğalgazı kesmesinin ardından Türkiye hava sahasını kullanan İran uçaklarının Türkiye'ye ödeme yapmadığı ortaya çıktı.
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından "İran uçakları Türkiye üzerinden vızır vızır uçuyor ama 1 euro üst geçit parası ödemiyor. Türkiye'nin milyonlarca Avro ödeme alması gerekirken alamıyor" dedi.
Kıdık'ın paylaşımı şu şekilde:
İran doğalgazı kesti. Sanayici zorda. Peki Türkiye ne yapıyor. Hadi buyurun. İran uçakları Türkiye üzerinden vızır vızır uçuyor ama 1 Euro üst geçit parası ödemiyor. Türkiye'nin milyonlarca Avro ödeme alması gerekirken alamıyor. Hadi buyurun İran uçaklarına hava sahasını kapatın
İran doğalgazı kesti. Sanayici zorda. Peki Türkiye ne yapıyor. Hadi buyurun. İran uçakları Türkiye üzerinden vızır vızır uçuyor ama 1 Euro üst geçit parası ödemiyor. Türkiye'nin milyonlarca Avro ödeme alması gerekirken alamıyor. Hadi buyurun İran uçaklarına hava sahasını kapatın— Ali KIDIK (@alikdk) January 26, 2022
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