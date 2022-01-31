İYİ Partili Özkan: 'Türkiye parsel parsel pazarlanıyor'
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, bir şirketin YouTube üzerinden “Kanal İstanbul kâğıt üstünde bir hayal ve ümitti ama bugün Allah'a şükür gerçekleşen bir proje oldu” Arapça yaptığı yayına tepki göstererek, "Bizler 'Minik serçe, balıkçı, kar' diye oyalanırken Türkiye parsel parsel pazarlanıyor” dedi.
İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan sosyal medyada gündem olan "Go Smart" adlı bir şirketin Arapça olarak yayınladığı video ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Özkan, şirketin bir yetkilisinin yaptığı yayını paylaşarak, “Bizler 'Minik serçe, balıkçı, kar' diye oyalanırken, Türkiye parsel parsel pazarlanıyor. Kanal İstanbul çevresine kurulacak olan Yenişehir, Araplara böyle müjdeyle sunuluyor. Satıcı “Şükürler olsun aylardır beklediğimiz karar çıktı' diyor” dedi.
İYİ Parti'li Özkan'ın paylaşımında yer verdiği videoda, “Kanal İstanbul kâğıt üstünde bir hayal ve ümitti ama bugün Allah'a şükür gerçekleşen bir proje oldu” açıklaması yapan şirket yetkilisi şunları söylüyor:
"Bugün Allah'a şükürler olsun ki bir yıl kadar uzun bir süre beklediğimiz kararı konuşacağız. Elimizdeki kararda görüldüğü üzere 1.,2., ve 3. Etap Yenişehir düzenlemesine girmesi, İstanbul ili genişletmesi, kısacası Kanal İstanbul kâğıt üstünde bir hayal ve ümitti ama bugün Allah'a şükür gerçekleşen bir proje oldu. Karar 17 Ocak 2022 tarihinde çıkmıştır. Gördüğünüz üzere bu karar 30 gün sonra tüm sosyal medya ve belediye arazi müdürlüğü sistemlerinde yayımlanacaktır. Bu karar kısaca Yenişehir'in hayata geçtiğini anlatıyor."
Bizler “Minik serçe, balıkçı, kar” diye oyalanırken Türkiye parsel parsel pazarlanıyor.— İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) January 31, 2022
Kanal İstanbul çevresine kurulacak olan Yenişehir, Araplara böyle müjdeyle sunuluyor.
Satıcı “Şükürler olsun aylardır beklediğimiz karar çıktı.” Diyor… pic.twitter.com/3HD2CpIEHp
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Dr. Şadan Gökovalı ölüm yıldönümünde anıldı
- Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Bugün son gün!
- 'Omicron'un belirtileri cildinizde de olabilir'
- CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı
- İran'dan Mesut Barzani'ye çağrı
- Telefon ile yapılabilen Covid-19 testi geliştirildi
- Erdoğan'ın büyükelçi listesi
- Adliyede alarm: Bıçakla girmeye çalıştı
- 'Araplara böyle müjdeyle sunuluyor'
- ABD'den Rusya kararı: 'Onaylanmanın eşiğinde'