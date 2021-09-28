İYİ Partili Öztürk’ten Emine Erdoğan’ın kitabı için soru önergesi: "Zorunlu hal nedir?"

28 Eylül 2021 Salı, 21:51

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabının basımı ve tanıtımı için yapılan harcamayı, soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. Öztürk, “Emine Erdoğan’ın kitap basım ve tanıtımı hangi için yapılan harcamaya gerek duyulan ‘zorunlu hal’ nedir?” sorusunu yöneltti.

İYİ Partili Öztürk; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kitabı “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabını; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Öztürk önergesinde; 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan, “Tasarruf Tedbirleri” genelgesinin, “Basın ve Yayın Giderleri” ile “Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri” başlıklı bölümlerini anımsattı.

Öztürk, şu soruları yöneltti: