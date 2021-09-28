İYİ Partili Öztürk’ten Emine Erdoğan’ın kitabı için soru önergesi: "Zorunlu hal nedir?"
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabının basımı ve tanıtımı için yapılan harcamayı TBMM gündemine taşıdı.
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabının basımı ve tanıtımı için yapılan harcamayı, soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. Öztürk, “Emine Erdoğan’ın kitap basım ve tanıtımı hangi için yapılan harcamaya gerek duyulan ‘zorunlu hal’ nedir?” sorusunu yöneltti.
İYİ Partili Öztürk; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kitabı “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabını; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.
Öztürk önergesinde; 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan, “Tasarruf Tedbirleri” genelgesinin, “Basın ve Yayın Giderleri” ile “Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri” başlıklı bölümlerini anımsattı.
Öztürk, şu soruları yöneltti:
- "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ kitabının basımı ve tanıtımı için yapılan harcama tutarı toplam ne kadardır?
- Emine Erdoğan’ın ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ kitabının uluslararası üst düzey tanıtımı için, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından kaç adet kitap basımı yapılacaktır?
- 2021/14 sayılı Tasarruf Genelgesi’nde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği hariç diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıda belirlenen tedbirlere uyması talimatı verilirken, bahsi geçen kitap için ‘tasarruf tedbirleri’ dışına çıkılarak Bakanlığınızca harcama yapılmasının nedeni nedir?
- Genelgede, ‘Uluslararası toplantılar ile millî bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacaktır. Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacaktır’ hükmü yer almaktadır. Emine Erdoğan’ın kitap basım ve tanıtımı hangi için yapılan harcamaya gerek duyulan ‘zorunlu hal’ nedir?
- Emine Erdoğan’a bu kitap için ‘telif hakkı’ kapsamında ödeme yapılmış mıdır?"
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