İYİ Partili Sebati Ataman: Diyanetin günlük fitresi 28, öğrencinin 21 lira

25 Eylül 2021 Cumartesi, 20:04

Kayseri’de, öğrencilerin barındığı Talas ilçesindeki ev kiralarını bölge bölge açıklayan İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman, “Bugün aldıkları kredi 650 lira, güne böldüğünüz zaman 21 lira 60 kuruş yapıyor. Sadece günlük 21 lira 60 kuruş. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı 'Bir kişi ancak karnını doyurur! Günlük bu rakamın altındaki parayla bir insan aç kalır' diyerek belirlediği günlük fitre bedeli 28 lirayken; gençlerimize günlük 21 lirayı reva görenleri, yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum” dedi.

Ataman, Kayseri Cumhuriyet Meydanında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

KİRALAR ASGARİ ÜCRETLE YARIŞIYOR

Mevcut iktidarın iş bilmezliği ve beceriksiz ekonomi politikaları yüzünden temel ihtiyaçların en önemlisi olan barınmaya, yani başımızı sokacağımız evlere kira adı altında birer servet öder hale geldik. Yıldan yıla hatta günden güne artan bu ev kiraları öyle bir hal aldı ki; iktidarın 'Zam yaptık!' diye öve öve bitiremediği asgari ücret ile yarışır hale geldi. Vatandaş, bütçesine uygun kiralık ev bulamaz oldu. Üniversiteyi şehir dışında kazanan ve yurt bulamayan öğrencilerimiz ise bu piyasanın günah keçisi oldu. 'Nasıl olsa aileleri para gönderir!' ya da 'Bir ev arkadaşı bulup kirayı paylaşırlar!' mantığı yüzünden piyasanın çok üzerinde rakamlara ev tutmaya mecbur bırakıldılar.

'SABAH ÖĞRENCİ, AKŞAM GARSON VEYA KURYE OLARAK ÇALIŞIYOR'

Bugün şehrimiz Kayseri’de, öğrencilerimizin üniversiteye yakın olmasından dolayı tercih ettikleri Talas bölgemizde, bin 500 liranın altında 1+1 daire bile bulamıyorsunuz. Çalışan vatandaşlarımız bile bu rakamlar altında ezilirken, tek geliri ailesinden aldığı harçlıklar olan bu gençler, ayda bin 500-2 bin liradan aşağı olmayan bu kiraları nasıl ödeyecekler? Çoğunun ailesi işçi, emekli, memur veya esnaf. Bu aileler zaten kendileri kıt kanaat geçiniyor. Gönderse gönderse dişinden tırnağından artırdığı 300-500 lirayı ancak gönderiyor. Birçok öğrenci ailelerine yük olmamak için sabah öğrenci, akşam garson veya kurye olarak çalışmak zorunda kalıyor.

'ÖĞRENCİ 2002’DE KREDİSİ İLE YARIM ALTIN ALIYORDU'

İktidarın sanki bir lütufmuş gibi verdiği KYK kredisi ve burslar ise bu çocukların temel ihtiyaçlarını bile karşılamıyor. Zaten bu burs ve kredilere de sadece şanslı olan azınlık bir bölüme çıkıyor. Bugün düşünebiliyor musunuz, 2002’de iktidara geldiklerinde 43 lira olan öğrenci kredisi ile 1 yarım altın alıyor, cebinde de 5 lira harçlığı kalıyordu. ‘Zam yaptık’ dedikleri kredi miktarı 650 lira. Bu öğrenci bir yarım altın almaya kalkarsa üstüne üstüne 965 lira daha eklemek zorunda.

Nereden nereye geldiğimizi bu rakamlarla görmenizi istiyorum. Resmi rakamlara göre ülkemizde 8 milyona yakın üniversite öğrencisi var. Sadece yüzde 5,6’sı burs alabiliyorken; yüzde 12,2’si de geri ödemeli KYK kredisi alabiliyorlar. Yine hepiniz biliyorsunuz ki KYK öğrencilerimiz 5 milyon borçlu, birçoğuna da haciz gelmeye başladı. Bu kredi de geri ödeme vakti gelince TEFE TÜFE üzerine binildiği zaman aldıkları kredinin en az 2-3 katı geri ödemek zorunda kalıyorlar. İşsiz oldukları için de ödeyemiyorlar. Böylece de bunlara aileleri de kefil oldukları için sürekli hacizle karşı karşıya kalıyorlar.

'DİYANETİN GÜNLÜK FİTRESİ 28, ÖĞRENCİNİN 21 LİRA'

Bugün aldıkları kredi 650 lira, güne böldüğünüz zaman 21 lira 60 kuruş yapıyor. Sadece günlük 21 lira 60 kuruş. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı 'Bir kişi ancak karnını doyurur! Günlük bu rakamın altındaki parayla bir insan aç kalır' diyerek belirlediği günlük fitre bedeli 28 lirayken; gençlerimize günlük 21 lirayı reva görenleri, yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum. Yeni hayaller, yeni umutlarla üniversite okumaya gelen ama daha başlamadan geçim kaygısına düşen bu gençlerimiz aslında en acı olan şey ne biliyor musunuz? Sorunlarının görmezlikten ve görmemezlikten gelinmesi. 'Abartılacak bir durum yok, elinize dizinize dursun' diyen bir cumhurbaşkanlarının olması. Sayın Cumhurbaşkanı bu sorunları görmezden geledursun; yurt bulamayan, kiralık ev bulamayan bu gençler üniversiteye gitmekten vazgeçip kayıtlarını bile sildirmek zorunda kalıyorlar.

'YANDAŞ VAKIFLARA, CEMAAT VE TARİKAT YURTLARINA FIRSAT YARATIYOR'

Ortada böylesine ciddi bir sorun varken bu sorunu neden göz ardı ediyorsunuz? Sorunu görmezden gelerek yandaş vakıflara, cemaat ve tarikat yurtlarına fırsat yaratıyor; gençlerimizi ne olduğu belirsiz yapıların kucağına adeta itiyorsunuz. Kendi çocuklarınız Amerika’da, Avrupa’da, İtalya’da, Fransa’da, Almanya’da okurken, yandaş vakıfların desteğiyle iyi şartlarda okurken; bu bizim çocuklarımız ise daha 20 yaşına gelmeden geçim kaygısına düşmek zorunda kalıyorlar. Birçoğu başımı sokacak bir yer bulayım diye ne olduğu belirsiz bu yapıların mecburiyet karşılığında kucağına düşüyorlar. Oysaki devletin amacı, gençlerini tehlikeden korumak, eğitimli ve donanımlı bir nesil yetiştirerek geleceği Türkiye’sini inşa etmek olmalı. Maalesef bunu da göremiyoruz.

ANKARA MODELİ ‘ÖĞRENCİ EVİ ABONE TİPİ’ ÖNERİSİ

Kayseri Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere buradan tüm belediyelerimize bu soruna çözüm bulmak adına çağrıda bulunuyoruz! Öğrencilerimizin üzerinden geçim kaygısını atmak adına tıpkı ittifak belediyemiz olan Ankara Büyükşehir Belediyesinde uygulandığı gibi 'Öğrenci evi abone tipi' oluşturularak öğrencilerimizin kullandığı su fiyatlarına yüzde 50 indirim uygulayın.

ÖĞRENCİLER İÇİN 'ASKIDA KİRA' KAMPANYASI

Ayrıca, maddi geçim sıkıntısı yaşayan, kirasını veya faturasını ödeyemeyen bu öğrencilerimiz için Kayseri Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek ‘öğrencime askıda kira’ ve ‘öğrencime askıda fatura’ uygulaması başlatın.

Durumu iyi olmayan ve desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerimiz; öğrenci belgeleriyle belediyelerimize başvuruda bulunsunlar. Belediyelerin tespitiyle sosyal destek kapsamına alınan bu öğrenciler, ödeyemedikleri faturaları, kişisel bilgileri gözükmeyecek şekilde belediyenin açacağı resmi sayfaya yüklesinler. Bu sayede öğrencilerimizin faturalarını ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımız, ödenmemiş faturaları sayfada görebilecek ve bu faturaları ödeyerek öğrencilerimize bir nebze de olsa destek olabilirler.

'GENÇLERİMİZE GEÇİM VE GELECEK KAYGISI YAŞATMAYALIM'

