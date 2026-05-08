İYİ Partili Türkoğlu’ndan MHP lideri Bahçeli’nin ‘statü’ çıkışına sert tepki: ‘Bebek katiline statü pazarlığı yapamazsınız!’

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için “barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü” önerisinde bulunmasına milliyetci-ülkücü kanadın tepkisi çığ gibi büyürken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu da Bahçeli’nin sözlerini çok sert eleştirdi. Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti Sendikalar ve Kamu Çalışanlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, iktidara seslenerek “Millete sormadan ‘statü’ veremezsiniz. Dünya büyük bir paylaşım savaşının içine sürüklenmişken, siz hâlâ bir ‘bebek katilinin’ üzerinden statü tartışması yapıyorsunuz! Üstelik mesele yalnızca ‘statü’ de değil ‘Yeni anayasa’ diyorsunuz. “Kimlik” diyorsunuz. ‘Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi’ adı altında fiili özerkliğin zeminini hazırlıyorsunuz” dedi.

‘DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN PARÇALARI’

“Yedi düvele meydan okumuş, anayasasını şehit kanlarıyla yazmış Türk milletini; İmralı’daki caninin taleplerine mahkum edilemeyeceğini” kaydeden Türkoğlu, “Bir terör örgütü elebaşının anayasal düzen hakkında söz söylemesi bile başlı başına bir devlet zafiyetidir. Soruyoruz: Bir katil hangi cüretle bu milletin anayasası hakkında konuşabilir? Devlet buna nasıl zemin hazırlar? Bu cesareti kimden alır?” ifadelerini kullandı. Türkoğlu, “Yeni anayasa diyerek; Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını tartışmaya açamazsınız. Türk milletinin ortak kimliğini tartışma konusu yapamazsınız. Anayasa’nın ilk dört maddesini hedef tahtasına koyamazsınız” diye konuştu. Bunların masum talepler olmadığını söyleyen Türoğlu, “Bunlar masum talepler değildir. Bunlar yıllardır adım adım ilerletilmeye çalışılan dış kaynaklı projelerin parçalarıdır. Önce ‘silahlar sussun’ dediniz. Sonra ‘müzakere’ dediniz. Şimdi de ‘statü’ diyorsunuz. Aziz milletimizin vicdanında bunun karşılığı yoktur, olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

‘STATÜSÜ KATİL OLMAK!’

Türkoğlu, “İmralı’daki ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsünün statüsü bellidir: Türk mahkemeleri kararını vermiştir. O statünün adı; bebek katili, bölücü terör örgütü elebaşı ve on binlerce vatandaşımızın katili olmaktır” dedi. “Terör taleplerine göre devlet yeniden dizayn edilemez” diyen Türkoğlu, “Bu millet buna izin vermez. Bu devlet buna boyun eğmez. Biz de buna asla sessiz kalmayız” ifadelerini kullandı.