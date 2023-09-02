İYİ Parti'nin acı günü: Erzin İlçe Başkanı Ahmet Türk hayatını kaybetti
Erzin İYİ Parti Erzin İlçe Başkanlığı'nı yürüten Ahmet Türk hayatını kaybetti. Türk, 61 yaşındaydı.
Erzin İYİ Parti Erzin İlçe Başkanı Ahmet Türk, uzun zamandan beri Ankara ve Adana’da tedavi görüyordu. Son olarak Adana’da tedavi gören Türk, durumunun ağırlaşması sonrası hayatını kaybetti.
BUGÜN DEFNEDİLECEK
İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Türk’ün öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazından sonra Karamustafalı Mahalle Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin ünlü plajı 'otele' döndü
- AKP'de 'kriz' korkusu
- KKM'nin bilinmeyen hikâyesi ortaya çıktı
- Adli yıl açılışında 'Saray' sansürü
- Filenin Sultanları finalde...
- Duruşma için Bodrum'a gitmişti... Hayatını kaybetti
- 'Laik bir devlette bu söylem nedir?'
- Kalp masajı yapılırken vurdular!
- Temsilcilerimizin Konferans Ligi rakipleri belli oldu!
- CHP'den 'yeni danışman krizi' iddialarına yanıt