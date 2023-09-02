İYİ Parti'nin acı günü: Erzin İlçe Başkanı Ahmet Türk hayatını kaybetti

Erzin İYİ Parti Erzin İlçe Başkanlığı'nı yürüten Ahmet Türk hayatını kaybetti. Türk, 61 yaşındaydı.

İHA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:45
İYİ Parti'nin acı günü: Erzin İlçe Başkanı Ahmet Türk hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Erzin İYİ Parti Erzin İlçe Başkanı Ahmet Türk, uzun zamandan beri Ankara ve Adana’da tedavi görüyordu. Son olarak Adana’da tedavi gören Türk, durumunun ağırlaşması sonrası hayatını kaybetti.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Türk’ün öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazından sonra Karamustafalı Mahalle Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.


Player Alanı
ahmet türk iyi part

İlgili Haberler

İYİ Parti’den istifa eden 62 üye MHP’ye katıldı

İYİ Parti’den istifa eden 62 üye MHP’ye katıldı
İYİ Parti Zonguldak Merkez İlçe Teşkilatı’nda toplu istifa

İYİ Parti Zonguldak Merkez İlçe Teşkilatı’nda toplu istifa
İYİ Parti'den HÜDA PAR'a sert tepki: Üniter yapı kırmızı çizgimizdir

İYİ Parti'den HÜDA PAR'a sert tepki: Üniter yapı kırmızı çizgimizdir

En Çok Okunan Haberler