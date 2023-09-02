İYİ Parti'nin acı günü: Erzin İlçe Başkanı Ahmet Türk hayatını kaybetti

Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:45

Güncelleme: 02.09.2023 - 09:47

Erzin İYİ Parti Erzin İlçe Başkanı Ahmet Türk, uzun zamandan beri Ankara ve Adana’da tedavi görüyordu. Son olarak Adana’da tedavi gören Türk, durumunun ağırlaşması sonrası hayatını kaybetti.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Türk’ün öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazından sonra Karamustafalı Mahalle Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.