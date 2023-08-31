İYİ Parti’den istifa eden 62 üye MHP’ye katıldı

Ankara’da İYİ Parti Mamak İlçe Teşkilatı’ndan istifa eden 62 üye, Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 09:55
İYİ Parti’den istifa eden 62 üye MHP’ye katıldı
Abone Ol google-news

İYİ Parti Mamak İlçe Teşkilatı’ndan ayrılan 62 üye, MHP’ye katıldı. Yeni üyeler için Mamak’taki bir düğün salonunda rozet takma töreni düzenlendi. 

Tören, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan’ın yeni üyelere rozetlerini takmasının ardından sona erdi. 

Törene MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, eski İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Vural, İYİ Parti’den MHP’ye geçen yeni üyeler ve çok sayıda MHP’li katıldı.


Player Alanı
Ankara İyi Parti MHP istifa

İlgili Haberler

İYİ Parti ana eksen arayışında: İşbirliği yapmak isteyen bize gelsin

İYİ Parti ana eksen arayışında: İşbirliği yapmak isteyen bize gelsin
İYİ Parti’den ‘Kendi adaylarımızı çıkaracağız’ açıklamasının ardından ilk mesaj: ‘Büyükşehirler için kapıyı kapatmadık’

İYİ Parti’den ‘Kendi adaylarımızı çıkaracağız’ açıklamasının ardından ilk mesaj: ‘Büyükşehirler için kapıyı kapatmadık’
Akşener yanıtladı: İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracak mı?

Akşener yanıtladı: İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracak mı?

En Çok Okunan Haberler