İYİ Parti’den istifa eden 62 üye MHP’ye katıldı
Ankara’da İYİ Parti Mamak İlçe Teşkilatı’ndan istifa eden 62 üye, Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı.
İYİ Parti Mamak İlçe Teşkilatı’ndan ayrılan 62 üye, MHP’ye katıldı. Yeni üyeler için Mamak’taki bir düğün salonunda rozet takma töreni düzenlendi.
Tören, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan’ın yeni üyelere rozetlerini takmasının ardından sona erdi.
Törene MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, eski İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Vural, İYİ Parti’den MHP’ye geçen yeni üyeler ve çok sayıda MHP’li katıldı.
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