İZBAN'da panik anları: 'Sigara' kavgasında 2 güvenlik görevlisi bıçaklandı

Yayınlanma: 14.12.2024 - 10:17

Güncelleme: 14.12.2024 - 10:19

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN) Alaybey istasyonunda 12 Aralık günü sigara içtiği iddia edilen İ.D. (34), güvenlik görevlileri H.K. (36) ve G.K. (41) tarafından uyarıldı.

Bunun üzerine çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada İ.D., güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı. Durumun ihbar edilmesi üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken yaralı 2 güvenlik görevlisi ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bıçaklı saldırgan İ.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.