İZBAN'da panik anları: 'Sigara' kavgasında 2 güvenlik görevlisi bıçaklandı
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Alaybey İZBAN istasyonunda sigara içen bir kişiyi uyaran 2 güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı. Güvenlik görevlileri yaralanarak hastaneye kaldırılırken emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN) Alaybey istasyonunda 12 Aralık günü sigara içtiği iddia edilen İ.D. (34), güvenlik görevlileri H.K. (36) ve G.K. (41) tarafından uyarıldı.
Bunun üzerine çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada İ.D., güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı. Durumun ihbar edilmesi üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken yaralı 2 güvenlik görevlisi ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bıçaklı saldırgan İ.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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