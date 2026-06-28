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İZBETON'a yönelik soruşturmada 7 kişi serbest bırakıldı

İZBETON'a yönelik soruşturmada 7 kişi serbest bırakıldı

28.06.2026 14:02:00
Güncellenme:
DHA
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İZBETON'a yönelik soruşturmada 7 kişi serbest bırakıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan gözaltındaki 7 kişi, sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 yılına ait iki ayrı ihale sonucunda, "resmi belgede sahtecilik", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçları iddiasıyla aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da olduğu kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatı sonrası İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik 25 Haziran'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, şirketin eski yöneticileri H.Ş., M.A.B., G.B., elektrik mühendisi S.Ö. inşaat mühendisi S.Ç. ile ambar sorumlusu S.A. gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilenler arasında başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da yer aldığı öğrenildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında gözaltı kararı verilen inşaat mühendisi M.İ. de daha sonra gözaltına alındı. Böylelikle soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişiler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya için de adli kontrol kararı verildi.

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