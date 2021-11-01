İzmir'de kadın cezaevindeki tutukluya istihbarat polislerinden avukat gibi ziyaret

01 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Bengisu Ravza Demirel hasta tutuklu Ali Osman Köse’ye özgürlük isteyen afişler astığı iddiası ile 7 Eylül’de tutuklandı. İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Demirel’in, 18 Ekim günü “Avukatın geldi, avukat görüşüne gidiyorsun” denilerek tek tutulduğu hücresinden çıkarılıp 3 istihbarat polisi ile görüştürülmeye çalışıldığı iddia edildi. Avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Demirel’in dilekçesinde, “Söz konusu şahısların istihbarat polisi oldukları kurum 2. müdürü ve hapishane savcısı tarafından onaylanmıştır. Bu durumda polislerin avukat değilken kendilerini avukat olarak tanıtmaları görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır. Müvekkilimiz kabinde bulunan 3 şahsı tanımadığını ve görüşmek istemediğini belirtmesine rağmen gardiyanlar kapıyı açmamıştır” denildi.

‘GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDILAR’

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Demirel’in dilekçesinde, “18 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 17.00 sularında, ‘Avukatın geldi, avukat görüşüne gidiyorsun‘ denilerek tek tutulduğu hücresinden çıkarılıp avukat görüş kabinlerine benzeyen, ortasında cam olan bir kabine götürülmüştür. Götürüldüğü görüş kabininde bulunan üç şahıs kendilerini avukat olarak tanıtmış ve dosyasının detaylarını konuşmak istediklerini, dosyasını kendilerine anlatması gerektiğini söylemişlerdir. Söz konusu şahısların istihbarat polisi oldukları kurum 2. müdürü ve hapishane savcısı tarafından onaylanmıştır. Bu durumda polislerin avukat değilken kendilerini avukat olarak tanıtmaları görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır” denildi.

‘KAPI DIŞARIDAN KİLİTLENDİ’

Dilekçede, Demirel’in kabinde bulunan üç şahsı da tanımadığı ve görüşmek istemediği belirtilerek, “Kabinden çıkmak istediğini söylemiş fakat kapıyı açmaya çalıştığında kapının dışarıdan kilitlendiğini fark etmiştir. Müvekkilimiz, kabinden çıkmak istemesine rağmen gardiyanlar kapıyı bir müddet açmamıştır. Müvekkilin yapmak istemediği bir görüşmeye zorlanması ve görüş kabininde alıkonulması kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu oluşturur” ifadelerine yer verildi.

‘BİZ SANA GÖSTERİRDİK’

Müvekkilin yapılan uygulamanın işkence olduğunu söylemesi üzerine, polislerin “‘Sen işkence nedir biliyor musun? Aradaki cam olmasa biz sana gösterirdik işkencenin ne olduğunu. Bir dahaki sefere gösteririz belki’” cevabı verdiği belirtilen dilekçede, nöbetçi müdürün Bengisu’nun ailesine polislerin savcı talimatıyla içeri alındığını söylediği kaydedildi.