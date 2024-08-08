İzmir açıklarında 115 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 115 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

AA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 20:50
İzmir açıklarında 115 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarındaki 4 lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgelere sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 19'u çocuk 115 kaçak göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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