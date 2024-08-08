Tekirdağ’da kaçak göçmen operasyonu!

Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:50

Güncelleme: 08.08.2024 - 10:50

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Çorlu, Çerkezköy ve Ergene’de düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda 22 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 5 araç ele geçirildi.

Yakalanan 2 organizatör ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 1 organizatör ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç Müdürlüğü’ne teslim edilecek.