Tekirdağ’da kaçak göçmen operasyonu!

Tekirdağ’da kaçak göçmen operasyonunda 22 kaçak göçmen ve ve 3 organizatör yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:50
Tekirdağ’da kaçak göçmen operasyonu!
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Çorlu, Çerkezköy ve Ergene’de düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda 22 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 5 araç ele geçirildi.

Yakalanan 2 organizatör ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 1 organizatör ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç Müdürlüğü’ne teslim edilecek.


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