İzmir açıklarında 18 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 02.01.2024 - 20:57

Güncelleme: 02.01.2024 - 20:57

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunulması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 47 kaçak göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında da lastik botla yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 18 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.