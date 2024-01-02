İzmir açıklarında 18 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında yardım talebinde bulunan 47 kaçak göçmen kurtarılırken illegal yollarla yurtdışına çıkmak isteyen 18 kaçak göçmen de yakalandı.

AA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 20:57
İzmir açıklarında 18 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunulması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 47 kaçak göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında da lastik botla yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 18 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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