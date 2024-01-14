İzmir açıklarında 185 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de yasadışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen 115 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 09:29
İzmir açıklarında 185 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Ocak tarihinde Seferihisar, Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında yasadışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen 3 ayrı lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Lastik botlar içeresindeki kaçak göçmenler, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından yakalandı.

Öte yandan ekipler, aynı gün Urla ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.

Lastik bottaki 45 kaçak göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.


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