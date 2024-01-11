Kırklareli'nde ülkeye 'yasa dışı' giriş yapan 10 göçmen yakalandı!
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinde 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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