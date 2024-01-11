Kırklareli'nde ülkeye 'yasa dışı' giriş yapan 10 göçmen yakalandı!

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:11
Kırklareli'nde ülkeye 'yasa dışı' giriş yapan 10 göçmen yakalandı!
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinde 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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