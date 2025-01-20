Van'da kent genelinde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: Gözaltılar var...

Yayınlanma: 20.01.2025 - 11:52

Güncelleme: 20.01.2025 - 11:54

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 12-19 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.