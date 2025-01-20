Van'da kent genelinde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: Gözaltılar var...

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik son bir haftada yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da kent genelinde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: Gözaltılar var...
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AA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 11:52

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 12-19 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen kaçakçılığı #göçmenler

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