Van'da kent genelinde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: Gözaltılar var...
Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik son bir haftada yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 12-19 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen kaçakçılığı #göçmenler
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