İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 20'si çocuk 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 08:15

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine ekip sevk edildi.

Sürüklenen lastik bottaki 20'si çocuk 41 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 


Etiketler: #göçmenler #göçmen #düzensiz göçmen

İlgili Haberler

Saman balyası yüklü TIR'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Saman balyası yüklü TIR'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler