İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bottaki 16'sı çocuk 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Dikili açıklarında da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.
İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİLER
Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: #göçmenler #göçmen #düzensiz göçmen
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Gülben Ergen'den korkutan haber: '72 saatten bu yana...'
- 'Cübbeli Ahmet'ten Alaattin Çakıcı'ya ziyaret
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'
- 'Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir'
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'
- Nuri Şahin isyan etti! 'Daha önce hiç yaşamamıştım'