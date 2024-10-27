İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:07

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bottaki 16'sı çocuk 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili açıklarında da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİLER

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #göçmenler #göçmen #düzensiz göçmen

İlgili Haberler

Kilis’te 18 göçmen ile yakalanan organizatör tutuklandı

Kilis’te 18 göçmen ile yakalanan organizatör tutuklandı
İzmir açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 48 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 48 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler