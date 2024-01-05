İzmir açıklarında 47 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 47 kaçak göçmen karaya çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 23:14
İzmir açıklarında 47 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


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