TIR'dan 3'ü çocuk 129 kaçak göçmen çıktı
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, yol kontrolünde durdurulan TIR'ın dorsesinde, Afgan uyruklu 3'ü çocuk 129 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi, TIR şoförü tutuklandı.
Adilcevaz'da yol kontrol noktası oluşturan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine TIR'ı durdurarak, arama yaptı.
TIR'ın dorsesinde, 3'ü çocuk 129 Afgan kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, organizatörlük yaptığı tespit edilen TIR şoförü ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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