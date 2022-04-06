TIR'dan 3'ü çocuk 129 kaçak göçmen çıktı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, yol kontrolünde durdurulan TIR'ın dorsesinde, Afgan uyruklu 3'ü çocuk 129 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi, TIR şoförü tutuklandı.

DHA
06 Nisan 2022 Çarşamba, 11:28
TIR'dan 3'ü çocuk 129 kaçak göçmen çıktı
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Adilcevaz'da yol kontrol noktası oluşturan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine TIR'ı durdurarak, arama yaptı.

TIR'ın dorsesinde, 3'ü çocuk 129 Afgan kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, organizatörlük yaptığı tespit edilen TIR şoförü ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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