İzmir Aliağa'da, 2 katlı binada patlama: 3 yaralı

09 Ekim 2022 Pazar, 06:20

Olay, 00.00 sıralarında Kültür Mahallesi 277 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama olan evdeki yurttaşları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde patlama anında evde bulunan E.T., E.C. ve S.G.’nin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binadaki incelemeler sürüyor.